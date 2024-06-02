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02 Haziran 2024 Pazar 11:14:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 11:14:00

Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: AA

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Enkazda kalan kimsenin bulunmadığı da öğrenildi. Çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi ve enkaz altında kalanlar olması üzerine arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul Valiliği, çöken bina ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."

İŞTE FACİANIN YAŞANDIĞI O AN

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın görüntüleri kameraya yansıdı. İşte facianın yaşandığı o an.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki binanın çökmesine ilişkin başsavcılığın yazılı açıklamasında, 4 katlı binanın saat 08.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çökmesine ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. gözaltına alınarak, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler : istanbul küçükçekmece bina enkaz
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