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30 Nisan 2023 Pazar 15:39:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 15:39:00

Küçük balerinin büyük başarısı

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Bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda sürdüren Mercan Çelik, sanatını Monako'daki Academie Princesse Grace'de devam ettirecek.

Annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında başladığı bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda sürdüren 13 yaşındaki Mercan Çelik, sanatını Monako'daki Academie Princesse Grace'de devam ettirecek. Annesi Semen Çelik "Mercan "Ekstra çalışmanın haricinde özel bir eğitim olmadı" dedi.

Etiketler : bale balerin mercan çelik
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