Küçük balerinin büyük başarısı
Bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda sürdüren Mercan Çelik, sanatını Monako'daki Academie Princesse Grace'de devam ettirecek.
Annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında başladığı bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda sürdüren 13 yaşındaki Mercan Çelik, sanatını Monako'daki Academie Princesse Grace'de devam ettirecek. Annesi Semen Çelik "Mercan "Ekstra çalışmanın haricinde özel bir eğitim olmadı" dedi.