Kuantum kıyameti geliyor!

Teknoloji uzmanları "Kuantum Kıyameti" olarak adlandırılan bir olayın devlet sırlarını ortaya çıkarabileceğini ve bankalardaki tüm birikimi silip süpürebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, "Kuantum bilgisayarlar şifrelemeyi hızla kırarak önemli verileri, banka hesabı ayrıntılarından tıbbi kayıtlara ve devlet sırlarına kadar her şeyi açığa çıkarabilir" dedi.