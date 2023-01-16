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16 Ocak 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 17:00:00

Kuantum kıyameti geliyor!

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Teknoloji uzmanları "Kuantum Kıyameti" olarak adlandırılan bir olayın devlet sırlarını ortaya çıkarabileceğini ve bankalardaki tüm birikimi silip süpürebileceği konusunda uyardı.

Teknoloji uzmanları "Kuantum Kıyameti" olarak adlandırılan bir olayın devlet sırlarını ortaya çıkarabileceğini ve bankalardaki tüm birikimi silip süpürebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, "Kuantum bilgisayarlar şifrelemeyi hızla kırarak önemli verileri, banka hesabı ayrıntılarından tıbbi kayıtlara ve devlet sırlarına kadar her şeyi açığa çıkarabilir" dedi.

Etiketler : Kuantum kıyameti geliyor Kuantum Kıyameti Teknoloji uzmanları
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