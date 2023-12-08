Kozmetikte ‘okuryazar kılavuzu'

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği, tüketicilerin doğru bilgilenmesi, uygun ürünü almaları ve bilinçlenmeleri amacıyla ürün etiketinin nasıl okunacağına dair bir kılavuz çıkaracak. Dernek Başkanı Levent Kahrıman, "Etiketlerde hangi ibare, hangi amblem, hangi sembol ne işe yarar, bilinmeli. Bir diş macununun arkasında 'yeşil ibare varsa o doğaldır' deniliyordu. Oysa hiç alakası yok. Bir diş macununun arkasındaki renk sadece dolum yapılırken makinesinin sensörünü harekete geçirsin diye kullanılır" diye konuştu.