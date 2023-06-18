VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi"
Hurdadan ‘Çiçek Abbas' yaptı
Şıklık yarışı
Bodrum'da İspanyol esintisi
Tarihi tebrik
‘Beyaz Gece' buluşması
18 Haziran 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 15:23:00

Köyün ‘çaycı' yengesi

ABONE OL

Bartın'da yaşayan üç çocuk annesi Döndü Ergül, vefat eden kayınpederinin kahvehanesini işletiyor.

Bartın'a 35 kilometre uzaklıktaki 3 bin nüfuslu ilçede yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Döndü Ergül, kayınpederinin 5 yıl önce vefat etmesinin ardından Kaldırım Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmeciliğini eşinin fabrikada çalışması ve zamanının olmaması nedeniyle kendisi üstlendi.

İlçede "çaycı yenge" olarak anılan ve sabah erken saatlerde açtığı iş yerinde çay kazanının altını yakarak güne başlayan genç kadın, geç saatlere kadar müşterilerine çay servisi yapıyor. Döndü Ergül "Aile bütçeme katkı sağlamak ve kızımı okutmak için bu işi yapıyorum" diyor.

Etiketler : bartın kahvehane çaycı
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi
Ege'de sirtaki yapacak

Ege'de sirtaki yapacak
Çocuk sayfası kapandı

Çocuk sayfası kapandı
Turne başladı

Turne başladı
Festivalde yarışacak

Festivalde yarışacak
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Ailece tatile gideceğiz

Ailece tatile gideceğiz
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Yenilik buluşması

Yenilik buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX