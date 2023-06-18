Köyün ‘çaycı' yengesi

Bartın'a 35 kilometre uzaklıktaki 3 bin nüfuslu ilçede yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Döndü Ergül, kayınpederinin 5 yıl önce vefat etmesinin ardından Kaldırım Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmeciliğini eşinin fabrikada çalışması ve zamanının olmaması nedeniyle kendisi üstlendi.

İlçede "çaycı yenge" olarak anılan ve sabah erken saatlerde açtığı iş yerinde çay kazanının altını yakarak güne başlayan genç kadın, geç saatlere kadar müşterilerine çay servisi yapıyor. Döndü Ergül "Aile bütçeme katkı sağlamak ve kızımı okutmak için bu işi yapıyorum" diyor.