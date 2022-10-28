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28 Ekim 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 19:00:00

Köyü sevince boğan leylek ailesi

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Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyüne bir direğe yaptığı yuvaya senelerdir gelen leyleğin bu yıl yavrularıyla gelmesi köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyüne bir direğe yaptığı yuvaya senelerdir gelen leyleğin bu yıl yavrularıyla gelmesi köy halkı tarafından sevinçle karşılandı. Uzun uğraşlar sergileyen leylek ailesinin yuva yapımını ilgiyle izleyen köy sakinleri, leyleklerin rahatsız olmaması ve tekrar gelmesi için her detayı düşündüklerini söyledi.

Etiketler : edirne süloğlu geçkinli köyü leylek
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