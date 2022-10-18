Köylülerin kokarca böceği kabusu

VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğim
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan ile yaşanan sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz
Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edecek
Fransa İçişleri Bakanı özel sektörden maaşları artırmalarını istedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönünde olumlu bir hava edind...
Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi
Somali'de kuraklık, 7,8 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor
Diyarbakır'da üretilen pamukta 438 bin ton rekolte bekleniyor
İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu
Acı ve bulanıklık hissetti, gözünden 23 lens çıktı
Şehit madencinin doğacak çocuğun ismini Başkan Erdoğan verdi
Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka tabanlı otomasyon ürünleri Almanya'da sergilendi
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, siber güvenlik şefini görevden aldı
Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
Fransa'nın, Avustralya'ya almaktan vazgeçtiği denizaltıları yeniden teklif ettiği öne sürüldü
İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü
Bakan Yanık, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerin milletvekilleriyle buluştu
Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş
18 Ekim 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 17:00:00

Köylülerin kokarca böceği kabusu

ABONE OL

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili Köyü'nde evleri ahırları kahverengi kokarca böceği sardı. Köylünün kabusu olan böceğin yaydığı koku rahatsız ederken, aynı zamanda sebze ve meyvelerde verimin düşmesine neden oldu.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili Köyü'nde evleri ahırları kahverengi kokarca böceği sardı. Köylünün kabusu olan böceğin yaydığı koku rahatsız ederken, aynı zamanda sebze ve meyvelerde verimin düşmesine neden oldu.

Doğal güzelliği ile bilinen aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Camili (Macahel) köyü son günlerde kokarca böceğiyle başı dertte. Sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği saldığı kötü kokunun yanı sıra, tarım alanlarına da zarar veriyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgede yaptığı ziyaret sırasında köylüler kokarca böceğinin verdiği zararları kendine iletti. Özellikle Gürcistan'a sınır komşu olan Güreşen, Muratlı ve Camili köylerinde oldukça fala bulunan kokarca böceği, yazın meyve ve sebzeleri ve fındığa zarar verirken, havaların soğuması ile evleri istila etmeye başladı.

Düzenli köyünde bir araya geldiği köy muhtarları ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, "Bilindiği gibi, kokarca dediğimiz bu böcek Gürcistan'dan geldi. Bu böcek, tarım alanlarımız için tehdit. Çaya zarar veremiyor ama fındık ve meyveler üzerinde etkisi var, onunla ilgili mücadele çalışmamız var. kimyasal mücadele ile bölgemizi bozmak istemiyoruz. Bu nedenle dikkatli hareket ediyoruz. Özellikle Macahel'e kimyasal mücadele yapmamak için alternatif mücadele arayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Köylülerin kokarca böceği kabusu böcek kokarca Borçka ilçesi
Final kararı

Final kararı
Gül suyuyla güzelleşiyor

Gül suyuyla güzelleşiyor
Bir bu eksikti

Bir bu eksikti
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di
Atiye'den ‘Kendime not'

Atiye'den ‘Kendime not'
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Aşık olarak boşandım

Aşık olarak boşandım
‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı

‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı
Başlamadan adı değişti

Başlamadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX