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20 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00

Köylüler boş araziyi ormana dönüştürdü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Örhenli Köyü'nün yakınlarında, hayvanların otlatıldığı boş araziyi köy sakinleri orman yapmak için Orman Bölge Müdürlüğüne başvurdu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Örhenli Köyü'nün yakınlarında, hayvanların otlatıldığı boş araziyi köy sakinleri orman yapmak için Orman Bölge Müdürlüğüne başvurdu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile ilkokul öğrencileri ve köy sakinleri tarafından alana fidanlar dikildi. 2003 yılında 6 bin 500 fidan dikilen 25 dekar arazi şimdi koca bir orman oldu. Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmez, "Köy sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Onların katkıları ile çok güzel bir orman parçası kazandık." dedi. Kastamonu'nun zengin orman varlığına sahip bir il olduğunu vurgulayan Sönmez şöyle devam etti:

"Son yıllarda özellikle yabanıl meyveli ağaçlandırmayı desteklemeye devam ediyoruz. Zira ormanlarda yaşayan yaban hayatının da gıdasını temin etmeye çalışıyoruz. Biz ormanlarda onların yiyecekleri olan meyve ağaçlarını yetiştirmezsek yaban hayvanları insanların tarlalarına gelerek zarar vermekte. Bu konuda sorumluluk bilinciyle çalışmalar yapıyoruz. Yeni yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında yabanıl meyveli ağaçlar yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Çalışmalara yöre halkını dahil ettiklerini belirten Sönmez, "Her türlü ormancılık çalışmalarını öncelikle yöre insanlarıyla birlikte yapmaya özen gösteriyoruz. Öncelikle yöre insanının desteğini ve katkısını önemsiyoruz. Bu alanda da köy sakinlerimizle bu çalışmayı yaptık onlar da buraya sahip çıkarak bu günlere gelmesini sağladılar." diye konuştu.

Örhenli Köyü Muhtarı Saim Yılmaz da Orman Bölge Müdürlüğüne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Bölgede gözle görülür bir değişim yaşandığını aktaran Yılmaz şöyle devam etti: "Burası 2000'li yılların başlarında boş bir araziydi. Harman olarak kullanıp hayvan otlatıyorduk. Orman Bölge Müdürlüğümüze ağaçlandıralım diye talepte bulunduk. Memnuniyetle karşıladılar ve ağaçlandırdık. Gördüğünüz gibi cennet gibi bir yer oldu. Köyümüzün 200 hektar bir arazisi var 40 hektarını ormana verdik. Ağaçlara özenle, çocuğumuz gibi baktık. Zaman zaman arazimizi sulamadık burayı suladık. Orman denince akciğerlerimiz gibi düşünüyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. İçinde piknik yapıyoruz, mantar topluyoruz."

Etiketler : kastamonu taşköprü örhehli boş arazi orman
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