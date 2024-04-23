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23 Nisan 2024 Salı 06:47:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 06:47:00

Köyde tek başına

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Aksaray'da Hasan Dağı eteklerindeki Gözlükuyu köyünde oturanlar, 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı.

Aksaray'da Hasan Dağı eteklerindeki 180 haneli Gözlükuyu köyünde oturanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve yeterli düzeyde su olmadığı için 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı. 7 çocuk babası Selami Salman (68) ise ailesiyle birlikte köyde kaldı.

Salman'ın çocukları da evlendikten sonra köyü terk etti. 12 yıl önce de eşi Fadimana'yı kanser hastalığından kaybeden Selami Salman, köyde 2 odalı evde tek başına yaşama başladı. Köyde yaşamaya devam eden Selami Salman, "Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum" dedi.

Etiketler : aksaray köy selami salman
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