Köyde tek başına

Aksaray'da Hasan Dağı eteklerindeki 180 haneli Gözlükuyu köyünde oturanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve yeterli düzeyde su olmadığı için 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı. 7 çocuk babası Selami Salman (68) ise ailesiyle birlikte köyde kaldı.

Salman'ın çocukları da evlendikten sonra köyü terk etti. 12 yıl önce de eşi Fadimana'yı kanser hastalığından kaybeden Selami Salman, köyde 2 odalı evde tek başına yaşama başladı. Köyde yaşamaya devam eden Selami Salman, "Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum" dedi.