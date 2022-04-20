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20 Nisan 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 15:15:00

Köy okulunu iki günde yenilediler

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'ndan gönüllü gençler, 27 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğü İzmir'in Torbalı ilçesindeki köy okulunun tadilatını yaptı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'ndan gönüllü gençler, 27 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğü İzmir'in Torbalı ilçesindeki köy okulunun tadilatını yaptı. Okulun eksiklerini ve ihtiyaç listesini hayırseverler sayesinde temin edip, öğrencilerin mont ve bot ihtiyacını karşıladılar. Hem eğlenen hem de yoğun bir emek harcayan ekip, 2 günün sonunda çocuklar için yepyeni bir okul hazırladı.

Etiketler : Köy okulunu iki günde yenilediler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Torbalı ilçesi
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