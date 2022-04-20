Köy okulunu iki günde yenilediler

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'ndan gönüllü gençler, 27 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğü İzmir'in Torbalı ilçesindeki köy okulunun tadilatını yaptı. Okulun eksiklerini ve ihtiyaç listesini hayırseverler sayesinde temin edip, öğrencilerin mont ve bot ihtiyacını karşıladılar. Hem eğlenen hem de yoğun bir emek harcayan ekip, 2 günün sonunda çocuklar için yepyeni bir okul hazırladı.

