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29 Eylül 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 17:30:00

Köy okulunda mutlu eden staj

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Kayseri'de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, edindikleri bilgileri, köy okullarında pratiğe geçiriyor.

Kayseri'de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, edindikleri bilgileri, köy okullarında pratiğe geçiriyor. Akin Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen meslek liseliler, öğrencilerin saçını kesti, bakım yaptı.

Çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler ise hazırladıkları animasyon gösterileri ve yarışmalarla çocukları eğlendirdi. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde okuyanlar da pasta hazırlayarak, eylül ayında doğanların doğum gününü kutladı.

Etiketler : Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Akin Mahallesi Çocuk gelişimi bölümü
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