OKULDA GİTAR SAYISI O KADARDI



Bitlis'in Mutki İlçesi'ne bağlı İkizler Köyü'nün Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan Müzik Öğretmeni Adem Kaya, geçen şubatta kız öğrencilerine gitar çalmayı öğretmeye karar verdi. Gitar sayısı ve kısıtlı imkanlar nedeniyle en yetenekli 8 kız öğrenciyi seçen Kaya, Halk Eğitim Merkezi'nden aldığı destekle çalışmalara başladı.

CANLI MÜZİKLE TANIŞTIRIYORLAR



Kursa devam eden 8 öğrenci, kısa sürede gitar çalmayı öğrendi. Öğretmen Kaya, öğrencilerle diğer köylere giderek mini konserler vermeye başladı. Eski Türk filmleri müziklerinden oluşan bir repertuvar hazırlayan öğrenciler, çocukları canlı müzikle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken, etkinliklerin süreceğini belirtti.