VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 16:00:00

Köy okullarına iyilik düştü

ABONE OL

Lösemili Çocuklar Vakfı'na 2018 yılında İzmir Seferihisar'da bir hayırsever tarafından içinde 12 bin meyve ağacının bulunduğu 220 dönümlük çiftlik bağışlandı.

Lösemili Çocuklar Vakfı'na 2018 yılında İzmir Seferihisar'da bir hayırsever tarafından içinde 12 bin meyve ağacının bulunduğu 220 dönümlük çiftlik bağışlandı. Gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından dalından toplanan mandalinaların bir kısmı tedavi ve eğitim giderlerinin desteklenmesi için satışa sunulurken, bir kısmı da Yurdumun Köy Okullarına İyilik Düştü projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılıyor.

Etiketler : Köy okullarına iyilik düştü Lösemili Çocuklar Vakfı İzmir Seferihisar
Telefon trafiği

Telefon trafiği
Pembeli Hande

Pembeli Hande
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
‘Roza' sevinci

‘Roza' sevinci
Bir Demet sponsor tepkisi

Bir Demet sponsor tepkisi
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Yeni yılda Belarus'a uçuyor

Yeni yılda Belarus'a uçuyor
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX