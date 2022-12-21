Köy okullarına iyilik düştü

Lösemili Çocuklar Vakfı'na 2018 yılında İzmir Seferihisar'da bir hayırsever tarafından içinde 12 bin meyve ağacının bulunduğu 220 dönümlük çiftlik bağışlandı. Gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından dalından toplanan mandalinaların bir kısmı tedavi ve eğitim giderlerinin desteklenmesi için satışa sunulurken, bir kısmı da Yurdumun Köy Okullarına İyilik Düştü projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılıyor.

