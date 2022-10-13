Koşum aletlerinden koleksiyon

Bayburt'tun Kurucakol Köyü'nde 200 yıldır cirit sporuyla ilgilenen Köprücü ailesinin fertlerinden Arif, Kadir ve Şahiner Köprücü, dedelerinden yadigar at koşum takımları ile cirit müsabakaları için gittikleri illerden temin ettikleri parçaları biriktirdi. Köprücü kardeşler, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Avrupa ve Amerika'dan eyer, dizgin, üzengi gibi parçaları evlerinin yanına inşa ettikleri binada sergiliyor.

