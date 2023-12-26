Koşar adım maratona

Fransa'nın Beziers şehrinde yaşayan ve Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıkan Fransız koşucu Claude Cazes (41), Adana'da düzenlenecek olan maratona katılmak için 84 gün önce yola çıktı.



Koşarak İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçen Cazes Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. günde yaklaşık 42 kilometre koşan Fransız koşucu 29 Aralık'ta Adana'ya ulaşmayı hedefliyor.