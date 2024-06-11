VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orman yangınlarına yeni önlemler: Girişler kısıtladı ateş yakmak yasaklandı
Üretken yapay zeka kullanımı yükseliyor
Eşinin hayalini ziyaret etti
Plajlarda korkum yok
Bir ay denizde yaşadılar
Enerjik sahne
11 Haziran 2024 Salı 19:32:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 19:32:00

Korkudan ‘alta kaçırma'nın bilimsel izahı

ABONE OL

Dışarıdan gelen tehlike ve streslere karşı vücudunuzun tepkisi ne olurdu? İşte toplumda alta kaçırma olarak da bilinen ‘idrar kaçırma' sorununun bilimsel izahı…

Tehlike anında ilk tepkiniz ne olur?

Mesela bir kaplan ile karşılaştınız, ne yapardınız?

Kendinizi tehlike anında hissettiğiniz an, sempatik sinir sistemi devreye girer.

Kalp atışlarınız yükselir.

Daha fazla kan pompalanır ve nabız yükselir.

Sonra daha hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız.

TEHLİKE ANINDA VÜCUT NASIL ÇALIŞIR?

Böylece kanınızla beraber hücrelere daha fazla oksijen taşırsınız.

Kasların çalışmasıyla karbondioksiti daha hızlı dışarı atabilirsiniz.

Tehlike anında kol ve bacaklarınız olmadan yaşayabilirsiniz.

Ancak beyniniz ve hayati organlarınız olmadan yaşamanız mümkün değil.

Bu sebeple el ve ayaklarınızda bulunan damarlar korkudan vücudun merkezine daha fazla kan gönderir.

SAVAŞ VEYA KAÇ

Korku anında vücudunuz 'savaş veya kaç' tepkisi verir.

Bu sebeple daha az öneme sahip organlarınız ikinci plana atılır.

Normalde bu organlar çok işe yarar.

Ancak savaş veya kaç sırasında kaplanla karşılaştığınızda size bir yarar sağlayamazlar.

O esnada ne yemek ne de tuvalet ihtiyacınız aklınıza gelmez.

NEDEN ALTINA KAÇIRIRSIN?

Tehditlerle karşılaşıldığında 'altına kaçırmak' durumu bu sebeple gerçekleşir.

'Savaş ya da kaç' teorisi ile kişi ağırlık boşaltmak ister.

Kaplanı görünce en yakın ağaca tırmanmak isteyen kişi üzerinde yük istemez.

Önemli olan ağaca hızlıca çıkmak ve kaplana mızrağı saplamaktır.

Etiketler : idrar kaçırma stres tepkisi tehlike yanıtı altına kaçırmak korkudan altına kaçırmak altına kaçırmanın bilimsel izahı
Türkan Şoray tekrar sahnede

Türkan Şoray tekrar sahnede
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
"Özne Filistin olmalı"

"Özne Filistin olmalı"
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!

Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Imany'den Filistin'e destek çağrısı

Imany'den Filistin'e destek çağrısı
"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX