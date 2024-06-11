Korkudan ‘alta kaçırma'nın bilimsel izahı

Tehlike anında ilk tepkiniz ne olur?

Mesela bir kaplan ile karşılaştınız, ne yapardınız?

Kendinizi tehlike anında hissettiğiniz an, sempatik sinir sistemi devreye girer.

Kalp atışlarınız yükselir.

Daha fazla kan pompalanır ve nabız yükselir.

Sonra daha hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız.

TEHLİKE ANINDA VÜCUT NASIL ÇALIŞIR?

Böylece kanınızla beraber hücrelere daha fazla oksijen taşırsınız.

Kasların çalışmasıyla karbondioksiti daha hızlı dışarı atabilirsiniz.

Tehlike anında kol ve bacaklarınız olmadan yaşayabilirsiniz.

Ancak beyniniz ve hayati organlarınız olmadan yaşamanız mümkün değil.

Bu sebeple el ve ayaklarınızda bulunan damarlar korkudan vücudun merkezine daha fazla kan gönderir.

SAVAŞ VEYA KAÇ

Korku anında vücudunuz 'savaş veya kaç' tepkisi verir.

Bu sebeple daha az öneme sahip organlarınız ikinci plana atılır.

Normalde bu organlar çok işe yarar.

Ancak savaş veya kaç sırasında kaplanla karşılaştığınızda size bir yarar sağlayamazlar.

O esnada ne yemek ne de tuvalet ihtiyacınız aklınıza gelmez.

NEDEN ALTINA KAÇIRIRSIN?

Tehditlerle karşılaşıldığında 'altına kaçırmak' durumu bu sebeple gerçekleşir.

'Savaş ya da kaç' teorisi ile kişi ağırlık boşaltmak ister.

Kaplanı görünce en yakın ağaca tırmanmak isteyen kişi üzerinde yük istemez.

Önemli olan ağaca hızlıca çıkmak ve kaplana mızrağı saplamaktır.