08 Ekim 2020 Perşembe 00:37:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 00:38:00
Konya'da şeker fabrikasında yangın
Kaynak: AA
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Konya'da bir şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çumra ilçesinde bir şeker fabrikasının kolonya üretilen Biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale için Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya’dan takviye ekipler gönderildi
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.