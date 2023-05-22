Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muzaffer B. idaresindeki otomobil ile Seçkin S. idaresindeki otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Bostandere kavşağında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşe Bostancı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bostancı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.