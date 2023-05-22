VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ikinci oylama mesajı verdi
Bakan Soylu: Millet, ferasetli bir cevap verdi
Başkan Erdoğan Süper Lig'e çıkan Rizespor'u kutladı
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor
Hatay'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
22 Mayıs 2023 Pazartesi 01:08:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 01:08:00

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muzaffer B. idaresindeki otomobil ile Seçkin S. idaresindeki otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Bostandere kavşağında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşe Bostancı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bostancı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etiketler : konya otomobil kaza
Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si

Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
"Sürpriz bir teklifti"

"Sürpriz bir teklifti"
Ses 5 yaşında

Ses 5 yaşında
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Londra'ya Uğur getirdi

Londra'ya Uğur getirdi
Film Festivali'nde jüri koltuğunda

Film Festivali'nde jüri koltuğunda
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX