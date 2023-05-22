Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Muzaffer B. idaresindeki otomobil ile Seçkin S. idaresindeki otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Bostandere kavşağında çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşe Bostancı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bostancı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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