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16 Ocak 2023 Pazartesi 19:19:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 19:19:00

Komşuları üç senedir şikayetçiydi: Evinden 40 ton çöp çıkarıldı

Kaynak: AA

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Eskişehir'de çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev yaklaşık 40 ton çöpten arındırıldı.

Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında bulunan daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Z.O'ya ait eve giden ekipler, odalarda uzun süredir bekleyen, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, ahşap malzemeler, ev eşyaları, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ekipler yaklaşık 40 ton çöpü toplayıp kamyonlara yükleyerek götürdü.

"MAHALLE OLARAK BU DURUMDAN 3 SENEDİR RAHATSIZIZ"

Karşı apartmanda yaşayan Mehmet Alparslan, gazetecilere, Z.O'nun evin sahibi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10-15 gündür kendisini görmüyoruz. Evi çok pis kokuyor. Evi de çok pis kullanıyordu. Bu konuda tüm apartman ve mahalle rahatsızdı. Daha önce polis ve itfaiye gelmişti. Kadının içeride öldüğünü tahmin ettiler. Bu şekilde bir ihbar olmuş. Kadının evde olmadığını tespit ettiler. Dışarıdan ne bulursa eve getiriyordu. Ben onları görüyordum. Mahalle olarak bu durumdan 3 senedir rahatsızız. Şikayet eden mutlaka vardır."

Çöpten arındırılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.

Etiketler : Eskişehir Sağlık Odunpazarı çevre sakinleri
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