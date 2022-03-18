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18 Mart 2022 Cuma 19:39:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 19:39:00

Kocaeli'de PKK operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli polisi, terör örgütü PKK içerisinde eylemde bulundukları değerlendirilen bazı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.

Etiketler : Kocaeli polisi PKK yabancı uyruklu
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