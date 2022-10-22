Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bağırganlı mevkiinde 9 Ekim'de alabora olan teknenin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Yeri belirlenen tekne halata bağlanarak balıkçı gemisi vasıtasıyla Bağırganlı Limanı'na çıkarıldı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca teknede inceleme yapılacak.

Öte yandan, teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kayıp balıkçının ailesi, teknenin limana çıkarılmasını endişeyle takip etti.

BALIK AVLAMAK İÇİN DENİZE AÇILMIŞLARDI

Mesut K. ile İsmail B. 9 Ekim'de palamut avlamak için Bağırganlı mevkiinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.