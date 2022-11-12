Kışa hazırlık

TOPRAK BUZ TUTTUĞU İÇİN ÖNLEM



Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.

KAR KALINLIĞI BİR METREYİ BULUYOR



Erzurum Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 metreye ulaşan kar ve yaşanan şiddetli soğuklarda toprak donduğu için her yıl kış gelmeden önce belirli bir miktarda mezar kazdıklarını söyledi.