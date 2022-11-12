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12 Kasım 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 21:00:00

Kışa hazırlık

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Hava sıcaklıklarının kışın eksi 35 dereceyi gördüğü Erzurum'da kar düşmeden iş makineleri ile yüzlerce 'mezar' kazıldı. Manzara görenleri şaşırtsa da yetkililer, don ve buzlanma olmadan bu önlemi almak zorunda olduklarını söyledi.

TOPRAK BUZ TUTTUĞU İÇİN ÖNLEM

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.

KAR KALINLIĞI BİR METREYİ BULUYOR

Erzurum Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 metreye ulaşan kar ve yaşanan şiddetli soğuklarda toprak donduğu için her yıl kış gelmeden önce belirli bir miktarda mezar kazdıklarını söyledi.

Etiketler : erzurum kış mezar
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