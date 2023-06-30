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30 Haziran 2023 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 09:41:00

Kırıklareli'nin efesi

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Kırklareli Yündoğan Köyü'nde yaşayan 84 yaşındaki Nihat Birgün, at figürlü bastonu, elindeki tesbihi ve Yörük kıyafetiyle "Kırklareli efesi" olarak anılıyor.

Kırklareli Yündoğan Köyü'nde yaşayan 84 yaşındaki Nihat Birgün, 20 yıl önce askerde tanıştığı Sökeli arkadaşını ziyaret için Aydın'a gitti. Yörüklerin kıyafetini beğenen Nihat Amca, memleketine Söke'den iki körüklü çizme, poşu, Yörük şalvarı satın alarak döndü. O günden bu yana kravat ve fötrünü takmadan, körüklü çizme giymeden, omzuna poşusunu atmadan dışarı çıkmıyor.

Nihat Amca, at figürlü bastonu, elindeki tesbihi ve Yörük kıyafetiyle "Kırklareli efesi" olarak anılıyor.

Etiketler : kırklareli kırlareli efesi yaşam
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