Kiraz sapı gibi olmanız imkansız değil! Yağ yakan o çay...

Kiraz sapı gibi olmanız imkansız değil! Yağ yakan o çay...

Herkes evde çocuk, çiçek büyütürken göbek büyütmeye son! Spor, koşu, yüzme ile kilo verildiğini biliyoruz. Spor yaparak kilo vermeyi destekleyen kiraz sapı çayı oldukça faydalı. Oturup çayınızı yudumlarken kilo vermenin keyfini çıkarın.

Kiraz Sapı Çayı İçin Malzemeler

5 dal kiraz sapı

1 çubuk tarçın

1 dilim limon

Kiraz Sapı Çayının Yapılışı

Tencereye içeceğiniz fincan miktarıyla suyu tencereye boşaltın. Ardından kiraz saplarınızı ve çubuk tarçınınızı tencereye ekleyin. Bir dilim limonu kiraz sapı ve tarçınla buluştuktan sonra kısık ateşle demlenmeye bırakın. Tekrarlayın, Vücudunu ikna et aklın başarsın kiraz sapı tüket metabolizma şaşırsın...

Kiraz sapını kaynatıp içmek, vücutta olan şişkinliklerini, özellikle yüz şişkinliklerini minimuma indirir. Metabolizmayı hızlandırarak boşaltım sistemini hızlandırır. Tuvalete çıkmakta zorlanan, kilo verme amaçlı içenlerin tercih ettiği kiraz sapı çayı oldukça da faydalı..

Dikkat Edelim

Günlük tüketiminin aşırıya kaçmamasına dikkat edin. Günde en fazla 1 bardak içmek yeterli olacaktır.