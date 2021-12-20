20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00
Kilosu 150 lira zehirli aslan balığına büyük
AKDENİZ ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor.
AKDENİZ ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor.
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