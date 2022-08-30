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30 Ağustos 2022 Salı 00:31:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 00:31:00

Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı

Kaynak: AA

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Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Kilis'te akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Etiketler : Kilis Kavga Kilis Devlet Hastanesi
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