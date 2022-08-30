Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
Kaynak: AA
Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.
Kilis'te akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
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