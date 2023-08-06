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06 Ağustos 2023 Pazar 17:23:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 17:23:00

Kıbrıs gazisi Özkorkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığının ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Özkorkmaz için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Cenaze namazı ve törenin ardından Özkorkmaz'ın cenazesi, ilçedeki asri mezarlığa defnedildi.

Törene, Özkorkmaz'ın yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Sedat Mercan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı Süleyman Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : gaziantep gaziantep kıbrıs gazisi kıbrıs gazisi
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