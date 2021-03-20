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20 Mart 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 17:00:00

Kelkit Çayı'nda kuraklık sinyali

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kelkit Çayı'nda su seviyesi, önceki yıllara göre düştü. Üzerinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajı olan çayın debisindeki azalma, gözle görülür seviyeye ulaşırken, çayın geçtiği tarihi Akçaağıl Köprüsü yakınlarında çekilmeyle eskiden yatak alanında kalan ağaçlar, gün yüzüne çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Akçağıl köyü yakınlarından geçen Kelkit Çayı'nda su seviyesi, önceki yıllara göre azaldı. Üzerinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajı da bulunan çayın debisindeki azalma, gözle görülür seviyeye ulaştı. Debi arttığında su altında kalan tarihi Akçaağıl Köprüsü, yeniden kullanılabilir hale gelirken, daha önce çay yatağında sular altında kalan ağaçlar da çekilmeyle gün yüzüne çıktı. Su seviyesindeki azalma ve ortaya çıkan ağaçlar ile su yatağında oluşan çatlaklar, havadan dronla görüntülendi.

'KAYNAKLAR YANLIŞ KULLANILIYOR'

Kentte yetersiz yağışların su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Çifçi, "Son zamanlarda yağışlardan dolayı su kaynakları olumsuz etkilendi. Küresel iklim değişiklikleri hem makro hem de mikro anlamda iklim değişikliklerine sebep oluyor. Sivas'ta 1975 ile 2016 yılları arasında ortalama sıcaklık değeri 9 santigrat dereceyken, ortalama yağış ise 445 milimetre. Günümüzde ise ortalama yağış miktarında azalma var. 445 milimetreden 430 milimetreye yağışlar düşüş gösteriyor. Bir diğer sebep ise insanların doğayı yanlış kullanmasıdır. Kaynaklar çok yanlış kullanıyor. Tarım sulamalarında yer altı suları aşırı derecede kullanılıyor. Bu suların aşırı kullanılması nedeniyle yüzey suları beslenemiyor. Bundan dolayı su seviyelerinde düşüş yaşanıyor" dedi.

'YAĞMUR TOPLAYAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KORUNMASI GEREK'

Suların ciddi derecede azalmasının öncelikli nedenlerinden olan insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çifçi, "İnsanlar, bu kaynakların kullanımı noktasında ve korunması noktasında bilgilendirilmelidir. Bu konuyla ilgili yerel ve merkez yöneticiler ile planlamalar yapılmalıdır. Burada özellikle küresel iklim ile ilgili yapılan anlaşmalara da uyulmalıdır. Yağmur toplayan bitki örtüsünün korunması gerekiyor. Tarımda sulama bilincinin de artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : çamlıgöze barajı kelkit çayı kuraklık
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