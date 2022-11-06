Kedi sevdirme servisi

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulca köyünde yaşayan İsmail Duvan, 5 yıldır baktığı İran kedisi ve yavrularını aracının arkasına koyarak sevmek isteyenlerin ayağına kadar götürerek hayvan sevgisini aşılıyor. Arabasının bagajını kedilerine özel düzenleyen İsmail Duvan, "Hiç kedi sevmeyen bile bunları gördüğü zaman dayanamayıp sevmeye geliyor" dedi.

