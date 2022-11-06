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06 Kasım 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 17:00:00

Kedi sevdirme servisi

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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulca köyünde yaşayan İsmail Duvan, 5 yıldır baktığı İran kedisi ve yavrularını aracının arkasına koyarak sevmek isteyenlerin ayağına kadar götürerek hayvan sevgisini aşılıyor.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulca köyünde yaşayan İsmail Duvan, 5 yıldır baktığı İran kedisi ve yavrularını aracının arkasına koyarak sevmek isteyenlerin ayağına kadar götürerek hayvan sevgisini aşılıyor. Arabasının bagajını kedilerine özel düzenleyen İsmail Duvan, "Hiç kedi sevmeyen bile bunları gördüğü zaman dayanamayıp sevmeye geliyor" dedi.

Etiketler : Kedi sevdirme servisi İsmail Duvan İran kedisi
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