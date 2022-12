Kedi Gülüm alışverişte

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Nurten Kaya (60), sokakta bulduğu belden aşağısı tutmayan yavru kediyi sahiplenip, tedavi ettirdi. 'Gülüm' adını verdiği yavru kediyi bir an olsun yanından ayırmayana, çantasında ya da pazar arabasında taşıyıp, alışverişe giden Kaya, "Benim yavrum gibi oldu, her an yanımda. Gece yatağımda, gündüz her yere, marketlere bile birlikte gideriz" dedi.