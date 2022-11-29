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29 Kasım 2022 Salı 00:53:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 00:53:00

Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kaynak: AA

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Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nın yeşil bitki örtüsü beyaza büründü.

Hava sıcaklığının bazı noktalarda eksi derecelerde seyrettiği Kazdağları, doğa meraklılarının da ilgisini çekti.

Çok sayıda kişi yağış alan yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde incelemelerde bulunan Kalkım Belediyesi ekipleri de kar yağan alanları görüntüledi.

Yağış nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Etiketler : Çanakkale Yağış Balıkesir
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