VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
MSB duyurdu: PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı
Mardin Derik'teki kazada gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan acılı aileye taziye telefonu
Bakan Soylu, Mardin'de taziye ziyaretinde bulundu
Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık
Korkunç kazada 15 kişi can vermişti! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Kaza alanında nasıl önlemler alınmalı?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Vucic ile telefonda görüştü
Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu!
Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız
Fransız basını yazdı: Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi vazgeçilmez kılıyor
Mardin'deki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
MİT'ten bir nokta operasyon daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak...
Öğrencilerden kira isyanı! Yüzde 300 arttı, bir yıllık peşin
Rusya'yı sarsan gelişme! Kızı öldürüldü
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Mardin'deki kazada 20 kişi hayatını kaybetti
62 yaşında 9'uncu üniversitesini okuyor
Engelli Halime, azmiyle spor uzmanı oldu
Balık Adam değerli eşya avında
Altın halhallı bülbül dost
Yurtlarda ücretsiz tatil imkanı
21 Ağustos 2022 Pazar 18:18:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 18:18:00

Kaza alanında nasıl önlemler alınmalı?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Gaziantep ve Mardin'den peş peşe gelen kaza haberleri Türkiye'nin yüreğini yaktı. Toplam 35 kişi can verdi. Bu iki kaza, yolda kaza yapmış araçlar varken alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi. İşte kaza alanında alınması gereken önlemler...

Gaziantep ve Mardin'de 35 kişinin vefatı, kaza sonrasında yolda alınabilecek önlemleri yeniden gündeme getirdi.

İki kazada da yaralılara yardım edildiği sırada başka bir kaza meydana geldi.

Peki, benzer olayların yaşanmaması için nasıl önlemler alınmalı?

"Yol 1,5 kilometre geriden durdurulmalı ve reflektör konulmalı"

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Esat tevfik Hancı konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

"İyi bir sürücü değilsek sürat yapmamamız gerekli. Araçlar arasındaki mesafe de çok önemli. Şehirlerarası yollarda kaza olduğunda 1,5 kilometre geriden durdurulması ve reflektörlerin ya da oraya görevlilerin konulması gerekir ve 500 metre kala da tamamen yolun kesilmesi gerekir."

Kaza sonrası yol daraldığı için, sürücülerin daha da dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Hancı, "Burada zaten kazaya sebebiyet olduğu zaman yol otomatik daralıyor. Daraldığı zaman arkadan gelen diğer otobüsteki sürücü de arabayı o yola hazırlayamadığı için diğer kazaya sebep oluyor. Biz aslında burada yolu da incelersek yol tek şeride düşmüş ve ikinci bir kaza riski doğurmuş oluyor" dedi.

"TAKİP MESAFESİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Hancı, uzun yollarda aşırı sürate karşı uyardı, araçlar arasındaki takip mesafesine de şu sözlerle dikkat çekti:

"Aslına bakarsanız normal prosedürde arabanın 200 metre mesafede durması gerekirdi. Tahmin ediyorum ki sürat yapmamış olsaydı otobüs de o kadar sürüklenerek gelip o diğer araçlara vurmuş olmayacaktı."

Etiketler : Gaziantep Mardin önlem
Eğlence sırası Sefo'da

Eğlence sırası Sefo'da
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi

Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
‘Kasaba Doktoru' sete çıktı

‘Kasaba Doktoru' sete çıktı
Bodrum'da romantizm rüzgarı

Bodrum'da romantizm rüzgarı
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Yüzünde sebil patladı

Yüzünde sebil patladı
Efsane kadroya 3'üncü konser

Efsane kadroya 3'üncü konser
Yıllara meydan okudu

Yıllara meydan okudu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes