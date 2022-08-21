Kaza alanında nasıl önlemler alınmalı?

Gaziantep ve Mardin'de 35 kişinin vefatı, kaza sonrasında yolda alınabilecek önlemleri yeniden gündeme getirdi.

İki kazada da yaralılara yardım edildiği sırada başka bir kaza meydana geldi.

Peki, benzer olayların yaşanmaması için nasıl önlemler alınmalı?

"Yol 1,5 kilometre geriden durdurulmalı ve reflektör konulmalı"

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Esat tevfik Hancı konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

"İyi bir sürücü değilsek sürat yapmamamız gerekli. Araçlar arasındaki mesafe de çok önemli. Şehirlerarası yollarda kaza olduğunda 1,5 kilometre geriden durdurulması ve reflektörlerin ya da oraya görevlilerin konulması gerekir ve 500 metre kala da tamamen yolun kesilmesi gerekir."

Kaza sonrası yol daraldığı için, sürücülerin daha da dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Hancı, "Burada zaten kazaya sebebiyet olduğu zaman yol otomatik daralıyor. Daraldığı zaman arkadan gelen diğer otobüsteki sürücü de arabayı o yola hazırlayamadığı için diğer kazaya sebep oluyor. Biz aslında burada yolu da incelersek yol tek şeride düşmüş ve ikinci bir kaza riski doğurmuş oluyor" dedi.

"TAKİP MESAFESİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Hancı, uzun yollarda aşırı sürate karşı uyardı, araçlar arasındaki takip mesafesine de şu sözlerle dikkat çekti:

"Aslına bakarsanız normal prosedürde arabanın 200 metre mesafede durması gerekirdi. Tahmin ediyorum ki sürat yapmamış olsaydı otobüs de o kadar sürüklenerek gelip o diğer araçlara vurmuş olmayacaktı."