Kayseri'nin Kapadokyası

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliselere ve peri bacalarına sahip Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşu başladı.



Açılışta konuşan yetkililer, "Kapadokya'nın hemen yanı başındaki görülmemiş vadileri turizme kazandırarak sadece Kayseri değil, Türkiye turizmine de çok büyük katkı sağlanacak" dedi.