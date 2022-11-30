Kayseri'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ganişeyh Mahallesi Kurudere mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda T.Ö, B.H.Ö, M.B, F.A, M.A, Y.K'nin kazma ve kürekle kazı yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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