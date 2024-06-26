Kaybetme korkusu nedir?

Gündelik hayatınıza dönüp bir bakın... İnsanları dinleme sayınız kendinizi dinleme sayınızdan daha mı fazla? Görüp geçirdiğiniz olaylara sağlıklı bir şekilde yaklaşırken neler yaşıyorsunuz? Bir şeyi ya da birini kaybetmemek için neler yaptınız? İnsan psikolojisi yarım kalmış, kaybetmiş olan olayları ve kişileri mıknatıs gibi çeker.

Yemek siparişlerinizi düşünün... Hangi yemeği hatırlıyorsunuz? Hiç birini... En iyi hatırladığınız yemek iptal edilen yemek siparişiniz mi? Doğru... Biraz daha düşünün ve fark edin... Demek oluyor ki, kayıp olan ve yarım kalan şeyler gündem oluyor...

Kaybetme korkusu yaşadığınızın belirtileri

Karşılıklı bağımlılık davranışı

Başkalarını kontrol etme duygusu

Sağlıksız ilişkilerden kurtulamamak ve ısrarcı davranmak

İlişkileri sürdürememek

Güven sorunu yaşamak

Karşılıklı ilişkilerde çok fazla ödün veren taraf olmak

Daima başkalarını memnun etme isteği

Kaybetme korkusunun temeli

Kaybetme korkusunun temelinde alışagelmiş olan bir örüntünün eksilmesi olabilir. Yani her gün başınızı okşayarak sizinle bağ kuran birinin artık sizinle olmaması gibi. Kendinizi eksik ve yarım kalmış hissettiren bu detay, siz fark etmeden içinizde büyük bir yer kaplamaya başlar. Yer kaplayan şey kendi değerinizi ezerek yok olur. Hayatınızın merkezine bir şeylerle kapatmaya çalışarak ilaç olmaya çalışırsınız.

Kaybetme korkusuyla nasıl savaşılır?

Yaşanılan şeylerin sonuçları üzerine bu benim neden başıma geldi' yerine 'ben bundan ne öğrenebilirim' denmeli.' Kaybetme korkusu kabullenilerek devam edilmeli. Psikolojide yaşanılan süreç gibi... İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme... Her sorunun ucunda kabullenme olduğunun farkındayız. Belki de en doğrusu kendimizi olduğumuz gibi kabul etmektir.