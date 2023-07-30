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30 Temmuz 2023 Pazar 18:23:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 18:23:00

Kars'ta taksiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Kaynak: AA

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Kars'ta taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B, N.A.B, F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler : kars saldırı kars silahlı saldırı
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