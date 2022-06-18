Karne sevinci

'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyununda yer alan Pelin Karahan, ilk karne heyecanını yaşadı. Oyuncu oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile fotoğrafını paylaşıp "Önce bütün sene dersleriyle uğraşan güzel anneye, sonra minik yavruma, en büyük mutluluk en büyük hediye... İyi ki varsınız" yazdı.



Sunucu Ece Erken ilk evliğinden olan oğlu Eymen, yaz tatiline girdi. Erken, karne alan oğlu ve öğretmeniyle oldukları fotoğrafa "Karnemizi aldık, hepsi çok iyi" notunu düştü.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada da karne aldı. Yıldız, kızıyla karesinin altına, "Baban da, ben de seninle gurur duyuyoruz kuzum. Yolun hep ilim, bilim ve vicdanın olsun güzel kalpli bebeğim. Seni çok seviyorum prensesim" yazdı.

Sunucu Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali karnesini aldı. Erol Ailesi okulda çektirdikleri pozu, "Karne heyecanı... Allah tüm çocuklarımıza iyi bir gelecek, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin" diyerek yayınladı.

Şarkıcı Yeşim Salkım'la eski eşi Hakan Eratik'ten olan kızı Ada'nın karne sevincine ortak oldu. Salkım ve Eratik kızlarının mutlu gününde bir araya geldi. İkiliden Salkım, "Takdir belgesi... Gururu yaşatan kızım" notunu düştü.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kızı Mila karnesini aldı. Baba-kız sosyal medyada yayınladıkları karelerine, "Karne günü" notunu düştü.