Karıncalara çözüm bulundu! 1 damlası yetiyor

Karıncalar, evimizin tatlı belaları... Zararları yok tabi ama biz de onlara zarar vermek istemeden evimizden bu davetsiz misafirleri göndermek istiyoruz. Sirke bu konuda da noktayı koydu. İşte sadece sirke kullanarak karıncaları nazikçe kovmanın detayları...

Limon suyu ve sirke: Karıncaların sevmediği kokular

Karıncalar, limon suyu ve sirkenin keskin kokusundan hoşlanmazlar. Limon suyu ve sirkeyi eşit miktarda karıştırarak, karıncaların sıkça gördüğünüz yerlere ve giriş noktalarına püskürtün. Bu doğal karışım, karıncaların izlerini kaybetmelerini ve uzak durmalarını sağlayacaktır.

Beyaz sirke: Karınca izlerini yok etmenin basit yolu

Beyaz sirke, karıncaların izlerini yok etmek için mükemmel bir çözümdür. Bir sprey şişesine eşit miktarda su ve beyaz sirke ekleyin ve karıncaların gezdiği yerlere püskürtün. Bu karışım, karıncaların izlerini kaybetmelerine ve tekrar aynı yolu bulamamalarına neden olur.