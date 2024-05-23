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23 Mayıs 2024 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 12:45:00

Karıncalardan 1 numaralı kurtulma yöntemi! O baharattan kaçıyorlar

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Karınca ve böcekler havalar ısınınca evlerde gezmeye, duvar diplerinden çıkmaya başladı. Karıncaları ve böcekleri uzaklaştıran doğal yöntemlerle evi tertemiz yapabilirsiniz. İşte karınca istilasından kurtaracak yöntemler...

Karıncalar ve böcekler insanların en fazla huylandığı hayvan grubunda yer alıyor. Karıncaların çalışkanlığı havalar ısınınca evlere de yansıyor. Uyumlu çalışan karıncalar bir taneyken bir anda çoğalabiliyorlar. Karıncalardan kurtulmak sanıldığı kadar zor değil. İşte doğal yöntemler...

KARINCALARDAN KURTARAN DOĞAL YÖNTEMLER

Birçok insanın bu aylarda savaş açmaya başladığı karıncalardan ve böceklerden kurtulmak bazen zor olabiliyor. İlaçlar genelde sağlık açısından tehlikeli ve geçici olabiliyor. Bu nedenle doğal yöntemler karıncalardan kurtulmak için harika bir fikir olabilir. İşte karıncalardan kurtaran doğal yöntemler...

ARNAVUT BİBERİ

Büyük bir tencerede su kaynatarak içine Arnavut biberi atın. Bir süre daha kaynadıktan sonra bu suyu karıncaların geçtiği yere dökün. Arnavut biberi karıncaları kaçırmak için iyi bir yöntemdir.

TARÇIN

Karıncalar fazlasıyla kokuya duyarlı hayvanlardır. Böceklere göre 5 kat kokuya duyarlı oldukları belirtilir.

Yarım çay kaşığı toz tarçını bir bardak suyun içine dökün.

Hazırladığınız suya pamuk batırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün.

Karınca ve böcekler bundan kaçacaktır.

SİRKE

Karıncalar sirkeden nefret eder.

Sirke bir temizlik malzemesi olduğu için hem temizlik amaçlı hem de karıncalardan kurtulmak için kullanabilirsiniz.

Bir sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin.

Günde birer kez karışımı karıncaların geçtiği yerlere sıkın.

Karışımı sıktığınız yerlerden bir süre sonra karıncalar kaçacaktır.

Etiketler : karınca böcek karıncalardan kurtaran doğal yöntem
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