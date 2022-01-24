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Karayolları açıkladı: İşte yollarda son durum
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24 Ocak 2022 Pazartesi 01:05:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 01:05:00

Karayolları açıkladı: İşte yollarda son durum

Kaynak: TRT Haber

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yollardaki son durumu açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 22.30 itibarıyla Türkiye genelinde yollardaki son durumu paylaştı. İşte ulaşıma kapatılan ve açılan yollar...

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Konya'yı Ankara, Antalya, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı.

Kayseri- Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.

Pınarbaşı-Gürün ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatıldı. Pınarbaşı-Göksun Yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.

Sivas-Erzincan yolu tır hariç ulaşıma açıldı.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatıldı.

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatıldı.

Etiketler : kara yolları hava durumu yol durumu
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