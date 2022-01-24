Karayolları açıkladı: İşte yollarda son durum
Kaynak: TRT Haber
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yollardaki son durumu açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 22.30 itibarıyla Türkiye genelinde yollardaki son durumu paylaştı. İşte ulaşıma kapatılan ve açılan yollar...
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Konya'yı Ankara, Antalya, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı.
Kayseri- Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.
Pınarbaşı-Gürün ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatıldı. Pınarbaşı-Göksun Yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.
Sivas-Erzincan yolu tır hariç ulaşıma açıldı.
Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatıldı.
Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatıldı.