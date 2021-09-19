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19 Eylül 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 17:00:00

Karavanda hayvan barınağı

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Ankara Çankaya'da güvercin tutkusuyla tanınan ve "Kuşçu Ahmet" olarak bilinen Ahmet Güven, 40 yıldır hayvanlara sevdayla bakıyor.

Ankara Çankaya'da güvercin tutkusuyla tanınan ve "Kuşçu Ahmet" olarak bilinen Ahmet Güven, 40 yıldır hayvanlara sevdayla bakıyor. Güven, Huzur Mahallesi'nde boş bir arazide karavanını hayvan barınağına dönüştürdü.

50 yaşındaki hayvan dostu Kuşçu Ahmet, bu barınakta, başta güvercin ve tavşan olmak üzere çeşitli türdeki hayvanlara kucak açıyor. Mahalledeki çocuklar da diledikleri zaman buradaki hayvanlarla yakından ilgileniyor.

Etiketler : Ankara Çankaya güvercin tutkusu Kuşçu Ahmet
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