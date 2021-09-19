Karavanda hayvan barınağı

Ankara Çankaya'da güvercin tutkusuyla tanınan ve "Kuşçu Ahmet" olarak bilinen Ahmet Güven, 40 yıldır hayvanlara sevdayla bakıyor. Güven, Huzur Mahallesi'nde boş bir arazide karavanını hayvan barınağına dönüştürdü.



50 yaşındaki hayvan dostu Kuşçu Ahmet, bu barınakta, başta güvercin ve tavşan olmak üzere çeşitli türdeki hayvanlara kucak açıyor. Mahalledeki çocuklar da diledikleri zaman buradaki hayvanlarla yakından ilgileniyor.