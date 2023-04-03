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Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi hayatını kaybetti
03 Nisan 2023 Pazartesi 21:50:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 21:50:00

Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : Plaka kaza karaman

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