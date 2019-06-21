Karaman TOKİ çekilişi sonuçları! TOKİ Karaman Kırbağı kura sonuç listesi!

Karaman TOKİ çekilişi sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ Karaman Kırbağı kura sonuç listesi tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 50 bin yeni sosyal konut kapsamında inşa edilecek konutlar için yoğun talep var. Karaman TOKİ projesinde 380 adet daire var. Karaman TOKİ Kırbağı projesinde yer alan daireler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Karaman'daki konutların kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Karaman TOKİ çekilişi sonuçları sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ Karaman Kırbağı projesindeki 2+1 daireler 182 bin 360 TL'den, 3+1 daireler de 218 bin 80 TL'den satılıyor. 2+1 daireler 97 metrekare, 3+1 daireler 116 metrekare olarak tasarlandı. Toplamda 284 adet 2+1 daire varken, 80 adet de 3+1 daire bulunuyor.

Toplam 380 adet konutun kurası noter huzurunda Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda saat 10:00'da gerçekleştirildi. Bu projede toplam alınan başvuru sayısı 8 bin 850 kişi olarak açıklandı. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş’ nin Sanayi Sitesi Şubesi’nde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayacaklar.

KONUTLAR DEVREDİLEBİLİR Mİ?

2+1 konutlar projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.