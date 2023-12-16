Karadenizliler karalahana çorbasını ‘yedirmedi'

Karalahana çorbası dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin yayınlandığı bir internet sitesinde yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yedinci sırada yer aldı. "Karadeniz Kültür Envanteri" projesinde de yer alan geleneksel çorba için Karadenizliler ayağa kalktı.

Dün sabah bir çok uzman açıklama yaparken Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ünal Baz da, sıralamayı yapan kuruluşun okurlara dayandırarak değil, dünya çapında akademisyenler ya da gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda listeyi hazırlaması gerektiğini söyledi.