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18 Nisan 2024 Perşembe 06:58:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 06:58:00

Karadeniz peştamalını dünya tanıdı

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Girişimci Çiğdem Kacar Selimoğlu, Karadenizli kadınların ürettiği peştamaldan yaptığı çantalarla bu kadim dokumayı dünyaya tanıttı.

Girişimci Çiğdem Kacar Selimoğlu, Karadenizli kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği peştamaldan yaptığı çantalarla bu kadim dokumayı dünyaya tanıttı.

Peştamaldan çantanın yanı sıra telefon ve bilgisayar kılıfı, cüzdan, kart vizitlik gibi çeşitli objeler de üretip ABD başta olmak üzere tüm dünyaya satış yapan Selimoğlu, kültürel dokumamızı gelecek nesillere miras bırakmak istediğini belirtti.

Etiketler : girişimci karadeniz peştamal
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