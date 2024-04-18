Karadeniz peştamalını dünya tanıdı

Girişimci Çiğdem Kacar Selimoğlu, Karadenizli kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği peştamaldan yaptığı çantalarla bu kadim dokumayı dünyaya tanıttı.

Peştamaldan çantanın yanı sıra telefon ve bilgisayar kılıfı, cüzdan, kart vizitlik gibi çeşitli objeler de üretip ABD başta olmak üzere tüm dünyaya satış yapan Selimoğlu, kültürel dokumamızı gelecek nesillere miras bırakmak istediğini belirtti.