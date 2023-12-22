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22 Aralık 2023 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:31:00

Kara lahana kıymete bindi! Demeti 5 liradan 10 liraya çıktı

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'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında gösterilen kara lahana çorbasına Karadenizliler sahip çıktı. Haberlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kara lahana çorbası ikram edilmeye başlandı, çiftçi de bunu fırsata çevirip fiyatını ikiye katladı.

KARADENİZLİLERİN GÖZDE LEZZETİ

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kara lahana çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. Kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi'nde tepkiler geldi.

HAVALAR SOĞUYUNCA İLGİ OLURDU

Kara lahanaya sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı. Çiftçiler "Havalar soğuk olduğu zaman kara lahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca satışlar arttı" dedi.

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde kurulan pazarda kara lahana satan İslam Seyis, "Karalahana gündem oldu satışlar arttı. Bunun lezzeti kime göre neye göre. Çorbası ve sarma bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir" dedi.

20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği kara lahanaları pazara gelerek satan Asiye Bıyıklı, "Karadeniz Bölgesi'nin yemeği kara lahana çorbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Pazarcılık yapan Gülten Terzi "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel" ifadelerini kullandı.

Nadire İleli ise lahananın dünyada en iyi yemeği olduğunu söyledi.

Etiketler : kara lahana çorbası yemek gastronomi
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