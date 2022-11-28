28 Kasım 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 17:00:00
Kar 155 yerleşim biriminin yolu kapadı
Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.
Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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