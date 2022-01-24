Kaplıcaya manda baskını

Türkiye'nin değişik illerindeki fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaplıcaya giren manda ve atları fotoğraflamak için kente geliyor. Yazın yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Budaklı köyündeki kaplıca, kışın da sıcak suya giren manda ve atları çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü köyde, kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ahırlardan dışarıya çıkarılamayan manda ve atlar, sahipleri tarafından belirli aralıklarla kaplıcaya götürülerek yıkanıyor. Fotoğraf tutkunları da bölgede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buharlaşmanın yoğun yaşandığı 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada yıkanan manda ve atları görüntülemeye çalışıyor.