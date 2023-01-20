Kanserin her evresi ölümcül değil
Erken teşhis, kanser tedavisinin başarıya ulaşmasında kilit rol oynuyor. Doç. Dr. Ece Esin, kanserin, erken tanı sayesinde korkulan bir hastalık olmaktan tamamen çıkabileceğini belirtti.
Erken teşhis, kanser tedavisinin başarıya ulaşmasında kilit rol oynuyor. Doç. Dr. Ece Esin, kanserin, erken tanı sayesinde korkulan bir hastalık olmaktan tamamen çıkabileceğini belirtti. Kanserin tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklarla birlikte hayatı tehdit eden nedenler arasında en büyük riski oluşturduğunu belirten Esin, "Oysa ki kanserin her evresi ölümcül değil. Kanser hayat için yapılan bir savaş ise kanseri daha oluşum aşamasındayken yakalamak savaşta üstünlük kurmanın ve galibiyet almanın garantisi haline geliyor" ifadelerini kullandı.
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