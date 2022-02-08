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08 Şubat 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 16:00:00

Kanseri yenen Eda kanserli çocukların hayatına dokunuyor

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Muğla Fethiye'de 15 yaşında kansere yakalanan Eda Sıla Yılmaz (20), tedavi için gittiği İzmir'de sağlığına kavuştu.

Muğla Fethiye'de 15 yaşında kansere yakalanan Eda Sıla Yılmaz (20), tedavi için gittiği İzmir'de sağlığına kavuştu. Hastanede kendisine öğretmenlik yapan Selma Özdemir'in desteğiyle liseyi İzmir'de okuyan Eda, mezun olup Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazandı. Eda, şimdilerde öğretmeni Özdemir ile birlikte kanserli çocuklara destek oluyor, hazırladıkları hediyelerle onları mutlu edip, moral veriyor.

Etiketler : Muğla Fethiye Eda Sıla Yılmaz KANSER
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